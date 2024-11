StrettoWeb

“Anche in Emilia Romagna giochiamo per vincere. Ricordiamoci Guazzaloca, non era dato vincente eppure ha vinto”. E’ quanto ha affermato Antonio Tajani, leader di Forza Italia e Ministro degli Esteri nel Governo guidato da Giorgia Meloni.

“In Regione c’è molto da fare ad esempio sull’aeroporto e sulla sanità. Un cambio fa bene alla democrazia e fa bene anche all’Emilia- Romagna”, conclude Tajani.

