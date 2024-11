Regionali Emilia Romagna, il centrodestra ci crede: “qui la storia non è già scritta”

StrettoWeb

“La vittoria è possibile. Si può invertire la tendenza, magari capiterà proprio questa volta. Dopo le elezioni in Liguria il centrodestra non si pone limiti”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa arriva in Emilia Romagna accompagnato dal viceministro Galeazzo Bignami per tirare la volata a Elena Ugolini e ai candidati in corsa con Fratelli d’Italia alle prossime Regionali del 17 e 18 novembre.

Sulla stessa linea Arianna Meloni, sorella della premier, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia, arrivata a sorpresa: “anche in Emilia-Romagna la storia non è già scritta, la nostra è una proposta credibile, siamo le idee, la coesione, l’orgoglio. Credo che anche in questa Regione lo capiranno”.

