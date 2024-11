Regionali, Calenda: “sanità e sviluppo temi fondamentali per l’Umbria”

StrettoWeb

“Sanità e sviluppo economico sono i due temi fondamentali nell’ambito della campagna elettorale per le regionali in Umbria“, per Carlo Calenda, segretario di Azione. Lo ha detto a Terni a margine di un’iniziativa della lista Umbria futura, dove sono confluiti anche i candidati di Azione, a sostegno della candidata governatrice del centrosinistra Stefania Proietti.

“La sanità – ha ricordato Calenda – è il grande privilegio che abbiamo tutti in Italia”. Quanto allo sviluppo economico, “vengo da un giro di aziende – ha sottolineato – tutte hanno usato Industria 4.0 e sono straordinariamente competitive, ma noi non ce ne occupiamo, non capiamo che la prosperità viene da lì. Ne abbiamo poca cura”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.