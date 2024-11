Reggio Calabria, visita istituzionale di un assessore della Regione Lombardia allo stabilimento Hitachi Rail Italy

StrettoWeb

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, lunedì 2 dicembre sarà a Reggio Calabria in visita istituzionale allo stabilimento Hitachi Rail Italy, in cui vengono prodotti i “Caravaggio” acquistati dalla Regione.

I nuovi treni sono convogli dalle caratteristiche estremamente elevate per quanto riguarda l’accelerazione, realizzati per permettere un risparmio del 30% di energia e il recupero durante la fase di frenatura, oltre a possedere nuovi e numerosi accorgimenti per la sicurezza.

