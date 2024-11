Reggio Calabria, torna virale la bufala del furgone che tenta di rapire i bambini

StrettoWeb

No, a Reggio Calabria non c’è un furgone con una donna con una treccia che prova a rapire i bambini senza riuscirci. La bufala è vecchia, e ogni tanto torna alla ribalta suscitando preoccupazione e sgomento nelle chat dei genitori. Ovviamente è tutto falso. I messaggi allarmati che raccontano di “più di un ragazzino della scuola” che si sarebbe “trovato a dover scappare in qualche modo da questo furgone” non hanno alcun riscontro nelle forze dell’ordine: nessuno ha mai fatto alcun tipo di denuncia, nè ci sono state conferme dalle immagini di videosorveglianza.

La città, infatti, è interamente cablata già da 15-20 anni e non c’è una strada che sfugga al controllo dei vigili occhi delle telecamere. E le forze dell’ordine, appositamente contattate dalla nostra redazione, confermano che è tutto falso. Reggio Calabria ha di certo mille problemi, ma il furgone che cerca di rapire i bambini non è tra questi. Forse è un furgone-fantasma, o più probabilmente c’è qualche buontempone che si diverte a preoccupare la gente utilizzando i canali delle nuove tecnologie.

