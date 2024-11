Reggio Calabria, enorme Tir bloccato in un tornante: traffico bloccato

StrettoWeb

Come spesso capita anche questa sera l’unica strada che attraversa il quartiere di Vito a Reggio Calabria, è rimasta bloccata per circa un’ora a causa di un Tir che, sbagliando la strada di ingresso all’autostrada, è rimasto letteralmente incastrato in un tornante. A peggiorare la situazione la concomitante presenza di un bus di linea che ne ha di fatto chiuso lo scorrimento. Si è creata, quindi, una lunga fila di auto letteralmente bloccate.

Dopo diverse manovre dello sfortunato autista, la situazione sembrerebbe tornata alla normalità con l’intervento di una pattuglia dei vigili. Probabilmente, basterebbe, per evitare tutto questo caos, una migliore e più visibile segnalazione dello svincolo autostradale in concomitanza della rotatoria di via Lia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.