Reggio Calabria, programmate visite gratuite per dicembre: l’iniziativa della “Don Milani”

“L’Associazione di volontariato “Don Lorenzo Milani”, da anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, programma per il mese di Dicembre una giornata insieme con il Bocale Calcio Admo di visite gratuite con professionisti della nostra città”.

“Giornata coordinata dal Dirigente Medico Dr Antonello Faraone. Insieme si può perché con i fatti noi della Don Milani stiamo vicini sempre alle persone in difficoltà”. Così in una nota il Presidente della “Don Milani” Filippo Pollifroni.

