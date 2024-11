Reggio Calabria, nuovo Parco Rione Marconi: com’era e com’è. Le foto di Falcomatà e le risposte ai dubbi

StrettoWeb

“…macerie e resti, ma c’eri e resti…e piano piano ti trasformi. Ecco il nuovo parco urbano del Rione Marconi, lì dove prima c’era solo degrado. I più ottimisti diranno “speriamo che duri”. Qualcun altro dirà che non serve a niente perché “tanto non durerà”. Altri chiederanno le telecamere, che comunque ci sono. Altri ancora diranno che tanto lì vicino continueranno ad abbandonare i rifiuti. E forse qualcuno dirà che il Rione Marconi è “un quartiere difficile”, con una definizione da salotto, depressiva e deresponsabilizzante. Io credo che queste non possono essere “scuse” per non restituire decoro, dignità e speranza a un luogo storico della nostra città, ma penso anche che ciascuno di noi si debba assumere un pezzettino di “responsabilità” nel custodirlo e mantenerlo questo decoro. Come? Vivendolo, abitandolo, riempiendolo di attività, di sorrisi, di luce, di amore. Perché l’amore, alla fine, vince sempre. Buona giornata”.

Così, sui social, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esalta il lavoro effettuato per rigenerare l’area del Rione Marconi, una delle più degradate vicine al centro cittadino. Come si può vedere dalle foto a corredo, pubblicate dallo stesso primo cittadino, ecco il risultato del parco urbano prima e dopo. Falcomatà risponde anche, con leggerezza, a quelli che potrebbero essere i soliti dubbi dei cittadini dopo l’inaugurazione di qualcosa di nuovo in città.

