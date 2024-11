Reggio Calabria, incidente in pieno centro: scontro auto-moto, tutti miracolosamente illesi | FOTO

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla Via Torrione all’incrocio con Via Vollaro, in pieno centro a Reggio Calabria. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. Miracolosamente le persone a bordo del mezzo a due ruote, dopo aver fatto un volo di svariati metri, si sono rialzati completamente illesi e hanno avuto anche la forza di prendersela con la signora a bordo dell’auto, che secondo loro aveva provocato l’incidente ma altri passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti in difesa della donna facendo notare ai motociclisti che erano loro a percorrere la corsia preferenziale riservata agli autobus tra l’altro ad alta velocità.

La signora invece saliva da Via Vollaro ad andatura ridottissima in quanto la strada era bloccata dal traffico. La signora si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi e secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che non ci sia stato neanche l’impatto ma che i motociclisti abbiano sterzato improvvisamente per evitarla.

