Il circo di Pinocchio: ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo acrobatico al Teatro Cilea | INFO e INTERVISTA

Si avvicina l’appuntamento con “Il Circo di Pinocchio“, lo spettacolo acrobatico che andrà in scena dal 16 al 17 novembre presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. Ultimi biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro reggino per assistere alla famosa favola del burattino di Collodi raccontata con la magia dell’arte acrobatica.

Il circo che metterà in scena la famiglia Savio, acrobati da 5 generazioni con Emidio, Gemma, Giada e Fiorenzo, per la regia di Daniela Bruschetta, non prevede l’utilizzo di animali, con l’unica eccezione del cagnolino Jack, membro della famiglia a tutti gli effetti.

“Siamo tornati al Teatro Cilea, dopo 2 anni, per vederlo stracolmo come nell’edizione scorsa. Ancora c’è qualche posto disponibile, invitiamo tutti ad assistere. Abbiamo cercato di dare un prezzo accessibile a tutti – racconta Emidio Savio a StrettoWeb – Lo spettacolo è indirizzato ai bambini come favola di Pinocchio ma essendo in chiave acrobatica non delude i genitori. Al termine dello spettacolo lasceremo un piccolo messaggio a tutti i bambini di Reggio Calabria“.

