Reggio Calabria: De Biasi nell’Anci nazionale, la soddisfazione della Lega

In una nota ufficiale, i consiglieri della Lega del Comune di Reggio

Calabria esprimono “grande soddisfazione per la nomina del consigliere Giuseppe De Biasi a consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali. Questo riconoscimento segna una tappa significativa nella carriera politica del consigliere reggino, che potrà ora concentrarsi sul rafforzamento dei legami tra il comune e le istituzioni nazionali”.

“L’ANCI rappresenta un punto nevralgico di collegamento e cooperazione tra i comuni italiani, e la nomina di De Biasi consolida ulteriormente la rappresentanza delle realtà locali a livello nazionale. Questo importante passo, infatti, si configura come una straordinaria opportunità per dare voce alle necessità e agli interessi della comunità reggina, favorendo un dialogo diretto con il governo, il parlamento e le

altre istituzioni pubbliche. Questa posizione contribuirà a rendere più efficace l’interlocuzione tra gli enti locali e le istituzioni nazionali, con l’obiettivo di portare avanti le istanze della collettività e promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio in un’ottica di maggiore coesione“, rimarca la nota. I consiglieri Comunali di Reggio Calabria Gruppo Lega Salvini, augurano al collega De Biasi “buon lavoro”.

