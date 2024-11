Reggio Calabria, Arci Samarcanda: via alla nuova campagna di tesseramento 2024-2025

StrettoWeb

“Giorno 8 novembre, alle ore 19, il Circolo ARCI SAMARCANDA darà l’avvio ufficiale alla nuova campagna di tesseramento per l’anno 2024-2025, all’insegna del motto scelto dalla rete nazionale “OLTRE I MURI”. Un messaggio quanto mai attuale e che invita, in un momento storico drammatico caratterizzato da conflitti armati e divisioni economiche e sociali, a spingere lo sguardo più in là. Oltre i muri fisici che ancora vengono costruiti in Europa e nel mondo per proteggere confini anacronistici e oltre i muri invisibili della paura e delle intolleranze che cristallizzano privilegi e negano i diritti umani fondamentali”.

“Oltre i muri” è un invito ad andare oltre, con responsabilità, alla conquista di uno spazio in cui imparare a sognare, a giocare, a sfidare la consuetudine e immaginare l’impossibile. Uno spazio come il Samarcanda, bene confiscato assegnato ad ARCI REGGIO CALABRIA APS dal 2017 e che in questi anni si è fatto CENTRO nella marginalità, diventando un luogo di dialogo, di aggregazione e di costruzione di una comunità attiva, resiliente e attenta ai bisogni della Città di Reggio Calabria, grazie all’unica forza possibile: quella dei soci e dei volontari”.

“In occasione della festa del tesseramento saranno infatti presenti tutte le associazioni che in questi anni hanno fatto del Samarcanda la loro casa e offerto servizi alla Comunità e i volontari che da sempre seguono nel doposcuola e nelle attività ricreative i bambini che ogni pomeriggio frequentano il Samarcanda per fare i compiti e accedere alla biblioteca in maniera continuativa e gratuita”.

“Vi aspettiamo giorno 8 novembre alle ore 19.00 in Via Emilio Cuzzocrea 11 Reggio Calabria, per raccontare quello che facciamo e per prendere ancora una volta l’impegno a scrivere tuttI insieme una nuova pagina che ci spinga verso nuovi orizzonti e soprattutto OLTRE I MURI”, si legge nella nota del Circolo.

