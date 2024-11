Reggina, Trocini felicissimo ma preoccupato: “Porcino e Cham forse infortuni gravi”. Stilettata a Dall’Oglio e Ba

StrettoWeb

“Grande partita, ma alla fine parliamo di un gruppo che conosco e quindi è stato più facile per me. Ragazzi straordinari nonostante l’avversario di alto livello, nonostante le diverse occasioni per raddoppiare e nonostante gli infortuni continui. Non posso chiedere di più e ora andiamo avanti. Cosa ho toccato in questi giorni? Con loro ho fatto e lasciato un percorso bello, con un grande gruppo, che sputava sangue. Sono strafelice e penso di aver trasmesso la stessa cosa ai ragazzi”. E’ felicissimo Bruno Trocini, ai microfoni di Antenna Febea, al termine del match vinto dalla Reggina in casa della Vibonese.

“Le assenze di Dall’Oglio e Ba? Noi abbiamo bisogno di gente che si butti nel fuoco. Ho paura che gli infortuni di Porcino e Cham siano gravi, ma vediamo come e dove possiamo attingere”. Paura sugli infortuni, dunque, mentre sulle assenze dei due centrocampisti il messaggio è chiaro: nessun infortunio, chiara scelta tecnica. Ba, soprattutto, era un titolare inamovibile.

