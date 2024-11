La Reggina in Serie D e lo stupore di Giorgio Chiellini: “è dispiaciuto”

StrettoWeb

Che la Reggina non possa, anzi non debba, stare in Serie D è un dato di fatto. Lo dicono tutti. Lo dice la storia. Che si stia minimizzando, praticamente normalizzando, è un altro dato di fatto che ogni giorno su StrettoWeb cerchiamo di evidenziare. Si sta normalizzando la Reggina in Serie D, si sta giustificando una sconfitta interna contro la Scafatese o un pari ad Agrigento o contro il Sambiase, perché “ci poteva stare”. Questa è la dimensione in cui è stata portata Reggio Calabria, anche quella calcistica, da quella malapolitica che ha affossato qualsiasi possibilità di sviluppo, in questo caso scegliendo Ballarino e supportandolo in questo percorso di magre figure, delusioni e umiliazioni.

Il prato del Granillo 20 anni fa ospitava Ronaldo, Totti e Del Piero, ma anche Zidane, Batistuta e Baggio. Ora, in quello stesso manto erboso, strappano un punto Acireale e Sambiase. Eppure, se a quei grandi campioni dicessimo che oggi la Reggina è in Serie D, probabilmente sbiancherebbero. In parte è successo e fa capire cosa è stata Reggio Calabria e perché oggi non c’entra niente con la Serie D, categoria che la Reggina dovrebbe non vincere, stravincere, anziché faticare e annaspare al quarto posto, esattamente come un anno fa.

Il Presidente della Nissa, squadra che domenica ospita gli amaranto, è stato a colazione con Giorgio Chiellini qualche giorno fa. Il capitano della Juventus e della Nazionale, campione d’Europa azzurro nel 2021, si è detto dispiaciuto di questa situazione. Giovannone, numero uno del club di Caltanissetta, lo ha rivelato in un’intervista ad albamaranto. “La Reggina sarà accolta nella città di Caltanissetta con tutti gli onori, per rispetto verso una squadra che ha giocato tanti anni in serie A ed una grande città come Reggio Calabria. Vi confido un aneddoto: domenica scorsa ero a colazione con ‘Giorgione’ Chiellini e quando gli ho detto che avremmo giocato contro la Reggina è rimasto impressionato perché lui ha giocato tante sfide contro di voi e si è detto dispiaciuto perché la Reggina ora si trova in serie D”.

Chiellini, che in Serie A ha affrontato tante volte la Reggina, oggi guarda con stupore la situazione amaranto. E probabilmente lui come tanti altri. Tanto basta per capire chi e cosa ha distrutto questa maglia nel recente passato e chi continua a farlo adesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.