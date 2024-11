Reggina-Sambiase, Pergolizzi: “serve un altro approccio rispetto ad Agrigento, sarà gara fastidiosa”

StrettoWeb

Domani pomeriggio si gioca Reggina-Sambiase. Alla vigilia della sfida, ai microfoni dei canali ufficiali, le parole del tecnico Rosario Pergolizzi. Gara difficile con il Sambiase, fondamentale sarà anche l’approccio al match, in settimana ha parlato con i ragazzi dopo l’avvio avuto ad Agrigento? “Come ho dichiarato dopo la partita di Coppa Italia con l’Acireale, credo che la gara col Sambiase sia importante per il nostro cammino, ha la stessa importanza di quelle che abbiamo già fatto e di quelle che andremo a disputare. Senza dubbio ci vorrà un approccio differente rispetto ad Agrigento, ci vorrà intensità, concentrazione e soprattutto bisognerà saper stare in campo bene e con equilibrio. Sarà una partita molto fastidiosa, il Sambiase è una squadra che in questo momento è in forma, ha già fermato il Siracusa, Vibonese e Scafatese”.

La coesistenza di due punte come Barranco-Curiale é un’ipotesi concreta per le prossime gare oppure darà continuità al tridente? “Noi cercheremo di affrontare la partita nella maniera giusta. Inizialmente è giusto dare continuità a quanto fatto nelle ultime giornate, la squadra sta giocando in una certa maniera, cosa differente durante la gara, ci regoleremo a secondo delle necessità”.

