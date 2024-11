Reggina-Sambiase, Granillo al buio? “In Serie D non è prevista illuminazione, ma…”

StrettoWeb

Un Granillo parzialmente al buio ha accompagnato il finale di Reggina-Sambiase. Nonostante l’orario del fischio d’inizio (14.30), a causa del cambio di orario la luce naturale ha cominciato a venir meno verso la fine. Così è stata illuminata una parte dello stadio, ma – secondo quanto verificato – non sarebbero mancate le lamentele da parte delle due squadre.

A dare qualche spiegazione, a Radio Febea, è stato l’Assessore Comunale di Reggio Calabria Romeo: “l’illuminazione per la Serie D non è prevista, noi la abbiamo accesa parzialmente. La parte non accesa è sotto cantiere per i lavori. Vista la giornata uggiosa abbiamo pensato di accendere una parte. Non è che non funziona l’illuminazione, è che bisogna solo definire i lavori”.

