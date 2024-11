Reggina, continua l’emergenza indisponibili: “recuperato solo Salandria, ma Laaribi è out”

StrettoWeb

Bruno Trocini ha parlato alla vigilia di Nissa-Reggina di domani. “In tre partite abbiamo fatto bene, poi è arrivata l’ultima, ma è presto per parlare di braccino. Ha inciso tanto l’aspetto tattico e fisico, secondo me. L’intensità si fa con le cinque sostituzioni. Non c’è sempre questa possibilità, non c’è stata domenica e non ci sarà neanche domani”, il riferimento dell’allenatore amaranto ai tanti indisponibili e alle possibilità di ruotare. E infatti afferma: “abbiamo recuperato solamente Salandria, ma abbiamo perso Laaribi, quindi non cambia niente. Il problema potrebbe nascere col passare dei minuti”.

“Ba? Ha avuto una settimana dove con la testa non c’era. Se non fossi stato costretto non l’avrei fatto giocare domenica. In questa invece si è visto impegno. Renelus si è allenato bene. In porta tornerà l’under domani. Martinez sa che che lo adoro come portiere e ragazzo, ma vogliamo giocare con tre over davanti. Per Lazar ci vuole tempo, quindi giocherà Lagonigro, ci fidiamo di lui, è stato qua”, ha aggiunto, annunciando la prima da titolare per Lagonigro, arrivato di recente.

