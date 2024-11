Ex Reggina, Rajkovic firma col Brindisi: è ufficiale, “ora è in Serbia”

StrettoWeb

La settimana scorsa la separazione con la Reggina, oggi l’annuncio del Brindisi. “Il Brindisi FC comunica di aver raggiunto l’accordo economico con l’attaccante serbo Marko Rajkovic“, si legge in una nota del club che ha ufficializzato l’ex attaccante amaranto.

“La società continua a lavorare incessantemente per rafforzare l’organico a disposizione di mister Nicola Ragno confermando tutta la propria determinazione nel perseguire l’obiettivo della salvezza. Dopo aver risolto il rapporto contrattuale che lo legava alla Reggina, Rajkovic si trova ora in Serbia in attesa del completamento delle formalità burocratiche necessarie per potersi unire alla squadra. Classe 1992, in riva allo Stretto l’attaccante ha collezionato in questa stagione quattro presenze segnando un gol decisivo contro il Ragusa. Lo scorso anno, al Casarano, ha totalizzato 30 presenze con 12 reti e due assist”, si legge ancora.

La Reggina conosceva già la sua situazione, probabilmente l’ha sottovalutata, sta di fatto che ora il giocatore si trova in Serbia per via del visto che non gli permetteva di giocare in Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.