Reggina, clamoroso Pergolizzi: “il pari ci poteva stare, confusione dopo mezz’ora”

E così, dopo la “bella partita” giocata ad Agrigento dalla Reggina secondo Ballarino, oggi Pergolizzi afferma che il pari contro il Sambiase (il Sambiase) “ci poteva stare”. Altra dichiarazione clamorosa: un pareggio contro il Sambiase “ci poteva stare”. Questa è la condizione in cui è stata condotta la Reggina, intesa come piazza, ambiente, città. Un pari contro il Sambiase ci poteva stare.

Questo ha detto il tecnico amaranto in zona mista, a Radio Febea: “passo falso? Se si guarda al fatto che eravamo in casa e dovevamo vincere, sì. Abbiamo fatto bene la prima mezz’ora, poi siamo andati in confusione. Ci siam piaciuti un po’ troppo e poi abbiamo avuto difficoltà a fare gol. Non siamo continui? Non lo so e non so per cosa, ma la nostra squadra ha giocato a calcio, ha palleggiato, non ha sofferto, poi il Sambiase è una squadra fastidiosa. I punti persi sono quelli di Agrigento, ma oggi il pari ci poteva stare”, ha detto prima di un battibecco stizzito con il giornalista Rocco Musolino: “perché ti sei alterato?”, chiede il primo. “No, sono tranquillo, è lei che prova a mettermi in difficoltà”, risponde il secondo.

