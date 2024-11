Reggina, che pasticcio: ufficiale l’addio con Rajkovic

StrettoWeb

Un pasticcio, nient’altro che un pasticcio. Ha perso tempo in estate per cercarlo, ha perso tempo in queste settimane dietro a una vicenda che ben conosceva e che ha sottovalutato, pensando di poterla risolvere non sappiamo in che modo. Sta di fatto che è arrivata l’ufficialità della risoluzione tra la Reggina e l’attaccante Marko Rajkovic. Ci sono problemi di visto in merito alla sua permanenza in Italia (è serbo, extracomunitario). Si sapeva, lo sapeva anche il club. Ha temporeggiato, poi è arrivata la doccia fredda.

Separato in casa da qualche settimana, si attendeva solo l’annuncio ufficiale. Eccolo: “AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marko Rajkovic. Il Club ringrazia Marko per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”. La Reggina perde un attaccante unico per caratteristiche, diverso da Barranco e Curiale, unici due centravanti ora rimasti in rosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.