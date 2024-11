Ex Reggina, lieve malore per l’allenatore della Lazio Marco Baroni

StrettoWeb

Un lieve malore, per fortuna senza grandi preoccupazioni o gravi conseguenze, causato dall’influenza. Questo quanto accusato ieri da Marco Baroni, ex allenatore della Reggina oggi alla Lazio. Ad annunciarlo ufficialmente, dopo alcune notizie di giornale, lo stesso club.

“In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente”.

Il lavoro che il tecnico sta svolgendo alla guida della panchina biancazzurra è encomiabile. In Serie A è secondo insieme ad altre quattro squadre, a un punto dalla vetta, mentre in Europa League guida il maxi girone a punteggio pieno. Tutto ciò nonostante il ridimensionamento estivo di Lotito, con la cessione di tanti big e l’arrivo di giovani o scommesse. Dopo qualche avventura così così e qualche esonero, dalla Reggina in poi (entrato in corsa a Toscano in B, con salvezza raggiunta) Baroni non ha più fallito, svolgendo un lavoro egregio a Lecce e Verona. Ora la grande chance.

