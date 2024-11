Reggina, Auspici: “Ballarino parla alla squadra, ma che bisogno c’era di farsi fotografare?”. La battuta su Lillo Foti e su… Guardiola

StrettoWeb

Alfredo Auspici, come ogni mattina, parla a tifosi e cittadini nel suo consueto spazio social di pochi minuti. Con la sua solita ironia, spazia su svariati argomenti, ma quasi sempre l’argomento principale è la Reggina. Anche oggi, che è “black friday. E pure alla Reggina c’è il venerdì nero. Si parla di sconti e speriamo che la Reggina non ne faccia più a nessuno. Il problema è che parlano tutti e quando parlano tutti, tutti hanno ragione: gli allenatori, i giocatori, i Presidenti. Che erano belli quei silenzi stampa…”, afferma.

A proposito di questo, il giornalista dice la sua sul confronto al Sant’Agata tra il patron Ballarino e i giocatori. “Ballarino ha parlato. Non si sa se ha fatto bene o ha fatto danno, ma ha parlato alla squadra. Ma quando uno parla non è che deve farsi fotografare per far vedere che gli ha parlato“, evidenzia. E fa il confronto con Lillo Foti: “quando Foti andava a parlare alla squadra, non penso che gli facevano la foto”. Al massimo “vai, entri là dentro ed esci come è uscito Guardiola“, ha concluso scherzando Auspici citando l’allenatore del City. Quest’ultimo è stato immortalato con ferite alla testa dopo l’ultima partita di Champions League del City. Ha confessato ai giornalisti di essersi grattato con le unghie.

