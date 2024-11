Reggina, arriva un under: ufficiale il giovane Aluisi

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Aluisi che si lega al club con un contratto annuale. Classe 2006, nella stagione 2023/24, ha conquistato la Lega Pro con la maglia del Trapani collezionando 3 presenze. Nella prima parte dell’attuale campionato, ha vestito la maglia della Nissa dove ha collezionato sei presenze”.

Dopo la movimentata giornata di ieri, con l’improvviso avvicendamento in panchina (via Pergolizzi, ritorna Trocini) e il nervosismo del patron Ballarino con il Consigliere Ripepi (rissa sfiorata a Piazza Italia), la Reggina comunica l’ingaggio di un under, il difensore classe 2006 Aluisi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.