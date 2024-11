Reggiana-Catanzaro, info settore ospiti: prevendita attiva, il costo del biglietto

StrettoWeb

“In riferimento alla gara Reggiana-Catanzaro, in programma per domenica 10 novembre 2024 con inizio alle ore 15,00 allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, la società ospitante comunica che la prevendita riservata ai sostenitori del Catanzaro sarà attiva da oggi, a partire dalle ore 15,00, fino a sabato 9 novembre alle 19.00. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket della provincia di Catanzaro. La prevendita sarà inoltre online su www.vivaticket.com. Il settore ospiti è la Tribuna Nord e il costo è di € 20,00 più diritti di prevendita“.

Così in una nota il sito ufficiale del Catanzaro informa tutti i tifosi giallorossi che si recheranno a Reggio Emilia domenica per assistere al match in casa della Reggiana. Obiettivo della squadra di Caserta, dopo due pari di fila, è riannodare i fili con i tre punti.

