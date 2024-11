Redel Viola incontenibile, entusiasmo Fernandez: “vincere aiuta a vincere, avanti così”

StrettoWeb

La Redel Viola continua la sua corsa trionfale in campionato, conquistando la decima vittoria in altrettante partite! I ragazzi di coach Giulio Cadeo si sono imposti anche sul difficile campo di Catanzaro, nella splendida cornice del derby di Calabria, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, tutta in rimonta per gli ospiti. Al Palapulerà, la Viola ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sui padroni di casa, dimostrando ancora una volta grande carattere e solidità di gruppo, sovvertendo un pronostico divenuto molto complicato sul meno 24 e resistendo ad una situazione falli personali molto complicata.

“Sapevamo che non sarebbe stata facile”– ha dichiarato Fernandez. “Catanzaro è un’ottima squadra, ben organizzata e con giocatori di talento. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e a non mollare mai, anche quando eravamo in svantaggio di tanti punti”. Il capitano ha poi sottolineato l’importanza di questo successo per il morale della squadra: “Vincere aiuta a vincere, specialmente in questo momento, soprattutto senza la presenza di un nostro compagno di squadra così importante come Nikola Ivanaj. Dieci vittorie su dieci ci danno grande fiducia e ci spingono a lavorare ancora più duramente per raggiungere i nostri obiettivi”. La Redel Viola si conferma così capolista solitaria del campionato, attendendo l’esito del ricorso dopo i fatti della sfida di domenica scorsa vinta contro Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.