“Radici”, prosegue la campagna di ascolto di Forza Italia: tappe a Melito e Siderno

Prosegue “Radici”, l’iniziativa itinerante ideata dal Coordinamento regionale della Calabria di Forza Italia per dare voce a tutti i territori delle province calabresi, andando a toccare ogni area della regione. Una campagna d’ascolto che in un mese farà registrare 20 tappe, 4 per ciascuna provincia.

I prossimi appuntamenti saranno in provincia di Reggio Calabria, a Melito Porto Salvo e Siderno, alla presenza del deputato e coordinatore regionale Francesco Cannizzaro e dell’europarlamentare Giusi Princi.

