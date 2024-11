Vladimir Putin ha detto di considerare “degna di attenzione” l’iniziativa di Donald Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina, affermando di essere “pronto a parlargli” e auspicando di avere l’occasione di fargli le congratulazioni per l’elezione alla Casa Bianca. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Trump: “io e Putin ci sentiremo”

“Non ho ancora parlato con Putin, penso che ci parleremo”, lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Nbc.