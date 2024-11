Protocollo d’intesa tra Ministero Made in Italy, Sicilia e Calabria per il rilancio dello sviluppo economico del territorio

StrettoWeb

Evento di sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Calabria e della Sicilia e Unioncamere Calabria per il rilancio dello sviluppo economico e della competitività territoriale che si terrà martedì 19 novembre, con inizio a partire dalle ore 10.30, presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme.

Unioncamere Calabria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sede Territoriale per la Calabria convengono di collaborare per il rilancio dello sviluppo economico e della competitività territoriale calabrese, attraverso la realizzazione, nel rispetto delle singole autonomie e competenze, di attività congiunte e/o integrate sulle tematiche del mercato interno, dell’internazionalizzazione, dell’innovazione tecnologica, del trasferimento tecnologico e R&ST, al fine di mettere a fattor comune le singole expertise e amplificare l’azione di servizio nei confronti delle PMI.

I partecipanti

Parteciperanno:

Pietro Alfredo Falbo – Presidente Unioncamere Calabria

Klaus Algieri – Presidente Camera di commercio di Cosenza

Antonino Tramontana – Presidente Camera di commercio di Reggio Calabria

Giuseppe Antonio Sofia – Dirigente I.T. Casa del Made In Italy della Calabria e della Sicilia Raffaele SPALLONE, Dirigente Div. II. Politica perla digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi della D. G. perla politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy – MIMIT (in video collegamento)

La sottoscrizione del protocollo si colloca a margine dell’evento organizzato da Unioncamere Calabria e dal MIMIT “PIANO TRANSIZIONE 5.0: Lo strumento pubblico di nuova politica industriale” al fine di supportare le imprese nel passaggio verso un modello produttivo più efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

