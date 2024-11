Proteste e caos in Italia: si rafforza la tutela dei Ministri Tajani, Bernini e Valditara

StrettoWeb

L’attenzione dagli apparati di polizia e dell’intelligence è alta su quello che si muove nel magma delle proteste per evitare derive pericolose. E’ stato così deciso il rafforzamento della tutela per tre ministri nel mirino delle contestazioni: Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara. Mentre è stata avviata la procedura per notificare il foglio di via da Milano per il presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun per istigazione all’odio e alla violenza.

E’ quanto deciso relativamente ai recenti episodi, tra attacchi, proteste e disordini, contro i Ministri italiani Tajani, Bernini e Valditara.

