Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma l’arrivo di piogge leggere nel corso della giornata influenzerà il comfort percepito.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

Con l’arrivo della mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il clima continuerà a essere mite. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,2°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 21%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 13 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 76%, e i venti diventeranno più forti, con raffiche che raggiungeranno i 53,8 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,43 mm.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il maltempo si intensificherà ulteriormente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 68%, e la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata gradevole, seguito da un deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, che potrebbero favorire attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteorologiche e di prepararsi a un fine settimana più stabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 7.1 SSE max 10.9 Scirocco 74 % 1009 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 10.7 S max 16.8 Ostro 64 % 1010 hPa 11 poche nuvole +21.6° perc. +21.3° Assenti 9.7 SO max 19.5 Libeccio 57 % 1009 hPa 14 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° prob. 22 % 16.5 ONO max 28.7 Maestrale 65 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.32 mm 32.4 ONO max 53.8 Maestrale 81 % 1011 hPa 20 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.13 mm 35.3 NO max 50.2 Maestrale 72 % 1014 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° prob. 32 % 31 NO max 48.1 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:39

