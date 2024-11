Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi sabato 30 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per il giorno di Sabato 30 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la giornata, si registreranno precipitazioni di lieve intensità, accompagnate da una copertura nuvolosa che varierà dal 20% al 95%. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +11,9°C e +13,5°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche di oltre 40 km/h.

Nella notte, a partire dalle 00:00 fino alle prime ore del mattino, si assisterà a piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai +13,5°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto bassa, intorno al 20%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 13 km/h. Con l’avanzare delle ore, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, che si intensificheranno nella mattina.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, si prevedono piogge leggere con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 70% intorno alle 11:00. Il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, rendendo l’aria più frizzante. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 60% e l’83%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno attorno ai +12,1°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il picco massimo del 95% alle 13:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 30 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 62%.

La sera non porterà significativi cambiamenti, con piogge leggere che persisteranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +11,8°C e la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo un’intensità fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un Sabato 30 Novembre caratterizzato da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.42 mm 14.5 NNO max 21.6 Maestrale 81 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +13.1° perc. +12.3° 0.5 mm 15.5 NNO max 24.4 Maestrale 71 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +12.7° perc. +11.7° 0.5 mm 24.6 NO max 34.4 Maestrale 62 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +12.4° perc. +11.3° 0.44 mm 30.6 NO max 43 Maestrale 62 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +11.9° perc. +10.8° 0.54 mm 29.1 NNO max 41.3 Maestrale 63 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +11.9° perc. +10.9° 0.29 mm 26.2 NNO max 37.3 Maestrale 64 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +11.9° perc. +10.9° 0.16 mm 27.8 NNO max 39 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:37

