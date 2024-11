Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi sabato 2 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 46%. I venti soffieranno da Nord a una velocità di circa 8 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà su valori compresi tra il 53% e il 60%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno attorno ai 18,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. I venti diventeranno un po’ più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, con momenti di cielo sereno e poche nuvole. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana successiva potrebbe portare un lieve abbassamento delle temperature, ma per ora, il clima rimarrà piacevole e adatto a attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 8 N max 11.1 Tramontana 82 % 1022 hPa 8 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 7.7 NNO max 9.4 Maestrale 67 % 1022 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 7.3 NNO max 10.4 Maestrale 56 % 1021 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 11.8 NNO max 13.8 Maestrale 60 % 1020 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 12.3 N max 17.1 Tramontana 75 % 1021 hPa 20 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 8.2 N max 11.7 Tramontana 73 % 1023 hPa 23 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° Assenti 8 N max 11.6 Tramontana 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:53

