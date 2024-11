Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Sabato 23 Novembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e temperature che oscilleranno tra i 12,3°C e i 17°C durante la giornata. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 34,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1034 hPa. Queste condizioni suggeriranno una giornata piuttosto fresca, con un clima che potrebbe risultare gradevole per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C con una copertura nuvolosa che varierà dal 59% al 22%. I venti, provenienti principalmente da Nord Ovest, si presenteranno forti, con velocità che potranno superare i 34 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 17°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori attorno al 67%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, ma la loro intensità diminuirà, passando a una brezza tesa. L’umidità si manterrà attorno al 53%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con un picco di 16,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo più sereno con poche nuvole. I venti diventeranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 47%, creando un clima più secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non impediranno di godere di un cielo stellato. I venti si presenteranno come una leggera brezza, rendendo la serata fresca ma confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano un Sabato 23 Novembre con condizioni meteo variabili, ma nel complesso favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 12°C e i 17°C. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile abbassamento delle temperature nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 24 % 34.1 NO max 49.8 Maestrale 65 % 1016 hPa 3 poche nuvole +15.7° perc. +14.8° Assenti 34.7 NO max 50.5 Maestrale 56 % 1018 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 32.8 NO max 45.6 Maestrale 56 % 1021 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° Assenti 23.5 NO max 34.9 Maestrale 51 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17° perc. +16° Assenti 14.3 N max 17.7 Tramontana 49 % 1026 hPa 15 nubi sparse +15.5° perc. +14.4° Assenti 2.2 NE max 10.7 Grecale 52 % 1028 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +12.2° Assenti 10.2 SE max 12.5 Scirocco 58 % 1031 hPa 21 nubi sparse +12.7° perc. +11.5° Assenti 9.7 SE max 15.1 Scirocco 57 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:39

