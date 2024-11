Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per la Domenica 17 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con un cielo che si manterrà in gran parte sereno durante la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 13,8°C nelle prime ore della notte a un massimo di 18,3°C nel corso della mattinata. La presenza di nubi sparse caratterizzerà le ore centrali della giornata, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 10%, e il vento soffierà da nord con una velocità di circa 5,7 km/h. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 29% alle 01:00 e il 31% alle 02:00. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15°C alle 07:00 e i 18,3°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 12,5 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 17,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con punte del 38% alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, e non si prevedono piogge. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, con intensità che potrà raggiungere i 21 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, e le temperature si attesteranno attorno ai 15,3°C. La calma del vento, che si ridurrà a circa 8,4 km/h, contribuirà a creare un’atmosfera tranquilla. L’umidità rimarrà costante, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un inizio di settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 5.7 N max 8.7 Tramontana 71 % 1021 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 8.3 NNO max 13.1 Maestrale 74 % 1020 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 8.1 NNO max 13.4 Maestrale 74 % 1020 hPa 9 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 8.8 NO max 13.2 Maestrale 62 % 1020 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 12.5 NO max 17.7 Maestrale 59 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 14.3 NNO max 21 Maestrale 66 % 1017 hPa 18 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° Assenti 11.4 NNO max 19.3 Maestrale 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 8.4 NNO max 13.5 Maestrale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:42

