Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 1 dicembre

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Domenica 1 Dicembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento progressivo, con un passaggio a cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le prime ore di Domenica saranno contrassegnate da pioggia leggera, con una temperatura di circa 12°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La velocità del vento sarà sostenuta, attorno ai 27 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 39 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere fino alle ore 08:00, quando la temperatura salirà leggermente a 12,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e la velocità del vento si ridurrà a circa 14,9 km/h. A partire dalle 09:00, le piogge si faranno meno intense, con una temperatura che raggiungerà i 13°C e una diminuzione della copertura nuvolosa. Entro le 12:00, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura di 14,1°C e una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 17 km/h e i 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore assestamento delle condizioni meteo, con cieli parzialmente nuvolosi e una temperatura che scenderà a circa 12,5°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori attorno ai 10 km/h. L’umidità rimarrà stabile, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali, intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata di Domenica. Tuttavia, nei giorni successivi, si potrebbero verificare nuove perturbazioni, con un ritorno di piogge e un abbassamento delle temperature. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12° perc. +11° 0.11 mm 27.4 NNO max 39.1 Maestrale 66 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.2° perc. +11.2° prob. 12 % 26.8 NNO max 38.4 Maestrale 67 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.34 mm 21.6 NNO max 33.7 Maestrale 77 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +12.9° perc. +12.2° 0.24 mm 15.4 NNO max 23.5 Maestrale 74 % 1021 hPa 12 cielo coperto +14.1° perc. +13.3° prob. 40 % 16.7 NNO max 21.2 Maestrale 68 % 1020 hPa 15 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° prob. 20 % 16.1 N max 20.7 Tramontana 74 % 1020 hPa 18 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° prob. 16 % 12.9 N max 17.5 Tramontana 77 % 1021 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 10 N max 12.9 Tramontana 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:37

