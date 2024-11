Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani sabato 2 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i 21,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si manterranno sui 20°C. La sera vedrà un lieve abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si manterrà intorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la copertura nuvolosa diminuirà al 39%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C alle 09:00 e i 21,8°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 10 e i 12 km/h, sempre da Nord, con un’umidità che scenderà al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un’intensità del vento che varierà tra i 12 e i 14 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1021 hPa.

La sera vedrà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno a 17,8°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 11 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature miti e condizioni di cielo variabili. Domani si prevede un leggero abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, che favoriranno attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 7.4 N max 9.1 Tramontana 79 % 1023 hPa 3 poche nuvole +17.3° perc. +17° Assenti 10.4 N max 14.8 Tramontana 75 % 1022 hPa 6 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 11 N max 15.9 Tramontana 77 % 1022 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 10.6 NNO max 13 Maestrale 62 % 1023 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 12.5 NNO max 14.5 Maestrale 58 % 1021 hPa 15 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 14.5 NNO max 17.4 Maestrale 64 % 1021 hPa 18 poche nuvole +17.9° perc. +17.7° Assenti 11.6 N max 16.5 Tramontana 74 % 1022 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 11 N max 15.9 Tramontana 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:54

