Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi sabato 2 novembre

StrettoWeb

Sabato 2 Novembre a Messina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà in modo significativo le temperature. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere un’atmosfera gradevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Messina registrerà nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, e i venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 5 km/h, creando una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni, il che garantirà un cielo sereno per chi desidera godere della tranquillità notturna.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 47%, con venti leggeri che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 60%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa varierà dal 17% al 58%, con venti che continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest. Anche in questo intervallo orario non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e favorevole.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e l’umidità rimarrà attorno al 71%. I venti si faranno più leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e serena. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città. Gli amanti del clima temperato troveranno in Messina un ambiente favorevole anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 5.3 NNO max 8.9 Maestrale 82 % 1022 hPa 8 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 7.7 NNO max 9.6 Maestrale 68 % 1022 hPa 11 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 9.3 NNO max 10.3 Maestrale 60 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 11.2 NNO max 12.7 Maestrale 62 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 8.9 N max 14 Tramontana 74 % 1022 hPa 20 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° Assenti 6.2 NNO max 10.5 Maestrale 72 % 1023 hPa 23 poche nuvole +17.6° perc. +17.3° Assenti 6.4 NO max 10.4 Maestrale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.