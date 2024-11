Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi martedì 19 novembre

StrettoWeb

Martedì 19 Novembre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con frequenti piogge leggere e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 15,6°C, con una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che si aggirerà intorno al 19%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 7,3 km/h e i 7,8 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 29% alle 07:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 54%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà temporaneamente. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà costante, con valori che si aggireranno intorno al 2%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 17,6 km/h.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 79%. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,58 mm. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità vivace.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si assisterà a un lieve miglioramento, ma le condizioni di meteo continueranno a essere variabili. Dopodomani, si prevede un ulteriore miglioramento, con schiarite più ampie e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le piogge potrebbero continuare a farsi sentire.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +15.7° perc. +15.4° 0.14 mm 7.8 ONO max 13.6 Maestrale 82 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +17.6° perc. +17.4° 0.23 mm 4.7 ONO max 11.3 Maestrale 75 % 1017 hPa 11 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° prob. 47 % 11.5 O max 20.5 Ponente 62 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.33 mm 16.6 ONO max 27.1 Maestrale 67 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.19 mm 16.2 ONO max 28.8 Maestrale 77 % 1016 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.55 mm 14.9 ONO max 27.3 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.5 mm 14.5 ONO max 26.8 Maestrale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:41

