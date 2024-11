Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi giovedì 28 novembre

StrettoWeb

Giovedì 28 Novembre a Messina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i +18,6°C nel corso della mattina e una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord, con intensità che non supereranno i 7,7 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +14,3°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 15%. Le condizioni di calma e la bassa umidità, che si aggirerà attorno al 78%, favoriranno un clima gradevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +18,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 40%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a +17,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa varierà, con nuvole sparse che copriranno fino al 59% del cielo. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +15,5°C, con una umidità che rimarrà costante attorno al 77%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Per domani e dopodomani, ci si aspetta un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste giornate favorevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole +14.4° perc. +14° Assenti 4.4 N max 6.4 Tramontana 79 % 1025 hPa 8 poche nuvole +16.4° perc. +16.1° Assenti 5.3 N max 7 Tramontana 75 % 1026 hPa 11 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.5 N max 4.8 Tramontana 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 5.9 NNE max 7.3 Grecale 68 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.8° perc. +15.5° Assenti 3.9 NNE max 6 Grecale 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 3.9 NNE max 6.3 Grecale 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 3.2 NNO max 5.3 Maestrale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:38

