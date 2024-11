Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani sabato 30 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per il 30 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con un’intensificazione delle precipitazioni nelle prime ore della notte. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 15,4°C e i 11,4°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità e dal vento. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nella mattina e mantenendosi sopra il 60% durante il resto della giornata.

Nella notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con picchi di pioggia moderata e forte. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un vento che soffierà da ovest a nord-ovest a velocità compresa tra 14,4 km/h e 17,5 km/h. L’umidità sarà elevata, superando l’80%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, il meteo di Messina continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere e cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai 13,5°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 18,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento parziale, con nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a toccare i 11,9°C. Il vento si manterrà sostenuto, con raffiche fino a 37,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 66%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 11,5°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, accompagnate da un vento che si manterrà teso. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 67% e il 74%, con un’umidità che rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge diffuse e temperature in calo. Si prevede che il tempo rimanga variabile anche nei giorni successivi, con un possibile miglioramento solo a partire da Domenica. Gli abitanti e i visitatori della città dovranno prepararsi a condizioni meteo fresche e umide, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 30 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.81 mm 14.4 O max 22.9 Ponente 80 % 1018 hPa 3 pioggia moderata +14° perc. +13.8° 3.84 mm 17.5 ONO max 28.2 Maestrale 89 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +13.4° perc. +12.8° 0.18 mm 17.9 NNO max 23.9 Maestrale 74 % 1018 hPa 9 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° prob. 51 % 14 NO max 21.4 Maestrale 63 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +13.9° perc. +13° 0.38 mm 23.3 NO max 30.6 Maestrale 63 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +11.9° perc. +10.9° 0.54 mm 27.3 ONO max 35.5 Maestrale 66 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +11.5° perc. +10.4° 0.64 mm 22.6 NO max 33.8 Maestrale 63 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +11.8° perc. +10.7° 0.83 mm 24.9 NNO max 33.2 Maestrale 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:37

