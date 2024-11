Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

StrettoWeb

Lunedì 4 Novembre a Messina si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature miti, che si manterranno sopra i 16°C durante la notte e raggiungeranno i 20°C nelle ore centrali della giornata. La presenza di una leggera brezza accompagnerà le ore diurne, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 7%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si prospetta tranquilla e senza sorprese.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 10%, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 65%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo così una mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 37%, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, rendendo l’aria leggermente più umida rispetto alla mattina.

La sera porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 14%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, assicurando una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano un Lunedì 4 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 20°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà favorevole, senza segnali di cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.5 S max 4.8 Ostro 80 % 1025 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 3.3 NO max 6.8 Maestrale 79 % 1024 hPa 6 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 4.5 NNO max 8.8 Maestrale 80 % 1024 hPa 9 poche nuvole +20° perc. +19.9° Assenti 6.2 NO max 7.2 Maestrale 67 % 1025 hPa 12 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 7.6 NO max 9.3 Maestrale 65 % 1023 hPa 15 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 8.2 NNO max 10.5 Maestrale 69 % 1023 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 5.3 NNO max 9.1 Maestrale 78 % 1024 hPa 21 poche nuvole +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.4 NO max 7.7 Maestrale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:52

