Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Messina di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 16°C intorno alle 10:00, mantenendo una bassa percentuale di nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 5 e i 8 km/h, e la direzione del vento sarà prevalentemente da nord. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno ai 1027 hPa, contribuendo a stabilizzare le condizioni atmosferiche.

Durante la sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la notte, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 64%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e piacevole. Martedì e mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 3.5 S max 5.3 Ostro 67 % 1032 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° Assenti 2.1 N max 4.5 Tramontana 66 % 1031 hPa 6 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 5.7 N max 9.4 Tramontana 67 % 1030 hPa 9 poche nuvole +15.8° perc. +14.8° Assenti 7.3 N max 9.6 Tramontana 53 % 1030 hPa 12 poche nuvole +16.4° perc. +15.5° Assenti 8.5 N max 10.3 Tramontana 51 % 1028 hPa 15 poche nuvole +15.5° perc. +14.6° Assenti 5.8 NNE max 8.2 Grecale 58 % 1027 hPa 18 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 5.2 SE max 5.9 Scirocco 64 % 1027 hPa 21 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 8.5 SSE max 9.6 Scirocco 67 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:39

