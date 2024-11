Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi sabato 23 novembre

StrettoWeb

Sabato 23 Novembre a Messina si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che si intensificheranno nel corso della mattina, per poi lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 15°C, con un calo previsto nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 53,6 km/h, provenienti da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 15,8°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 33 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 55%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1021 hPa.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. La temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo i 14,4°C alle 15:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 8 km/h, con un’umidità che si manterrà attorno al 42%. La pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1029 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno. Le temperature scenderanno fino a 11,8°C alle 21:00, con una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di un aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Messina

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +16.4° perc. +15.5° Assenti 41.4 NO max 54.2 Maestrale 53 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° prob. 10 % 33.3 NNO max 40.8 Maestrale 54 % 1023 hPa 11 nubi sparse +15.8° perc. +14.5° Assenti 24.3 NNO max 28.7 Maestrale 40 % 1027 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +13.6° Assenti 10.8 NO max 13.6 Maestrale 40 % 1028 hPa 17 nubi sparse +13° perc. +11.5° Assenti 3.6 OSO max 5.7 Libeccio 44 % 1031 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 7.1 S max 8.7 Ostro 50 % 1033 hPa 23 cielo sereno +11.8° perc. +10.4° Assenti 10.2 SSE max 13.8 Scirocco 55 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:39

