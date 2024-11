Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani sabato 9 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%. Con l’avanzare della mattinata, si prevede un lieve miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Messina registrerà un cielo coperto, con temperature che varieranno tra 17,0°C e 17,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 10,3 km/h e 12,3 km/h, con una direzione costante da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’83%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 16%. Il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 11,3 km/h e 15,9 km/h.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 18,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La probabilità di pioggia aumenterà, arrivando fino al 23%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una velocità moderata.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,0°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di pioggia continuerà a oscillare tra il 29% e il 37%, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%. La brezza vivace da Sud-Sud Est accompagnerà la serata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 2 % 12.3 SSE max 19.5 Scirocco 74 % 1024 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 10.3 SSE max 14.5 Scirocco 76 % 1024 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 11.3 SSE max 15.4 Scirocco 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 6 % 14.2 S max 17 Ostro 66 % 1024 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 16 % 15.9 S max 15.6 Ostro 65 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 17 % 13.7 S max 17.6 Ostro 70 % 1021 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 26 % 13.2 SSE max 20.1 Scirocco 77 % 1021 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 37 % 12.9 SSE max 19.6 Scirocco 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:48

