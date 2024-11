Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con qualche possibile pioggia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a una velocità di circa 10,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole e la temperatura salirà fino a raggiungere i 20,7°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del mattino. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera attorno alle 15:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 45%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, sebbene l’intensità della pioggia sarà bassa. Il vento si farà più intenso, raggiungendo i 18,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche torneranno a stabilizzarsi, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 25%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est a una velocità di circa 12,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1027 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile aumento delle temperature nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° prob. 9 % 10.3 SSE max 13.6 Scirocco 80 % 1024 hPa 3 poche nuvole +17° perc. +16.8° prob. 19 % 9.4 SSE max 11.8 Scirocco 79 % 1024 hPa 6 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° prob. 23 % 9.9 SSE max 12.9 Scirocco 79 % 1025 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° prob. 38 % 10.5 S max 12.2 Ostro 65 % 1026 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20° prob. 38 % 14.2 S max 15.8 Ostro 68 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.1 mm 13.1 S max 18.2 Ostro 73 % 1025 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° prob. 19 % 12.5 SSE max 19.8 Scirocco 75 % 1026 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 10 % 12.7 SSE max 20.3 Scirocco 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:50

