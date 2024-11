Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Mercoledì 20 Novembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno delle precipitazioni, che si intensificheranno nella serata. Le temperature oscilleranno tra +17,1°C e +21,2°C, con una sensazione di fresco accentuata dal vento che soffierà con intensità variabile.

Durante la notte, Messina sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 64%. La temperatura si manterrà attorno ai +17,1°C, con una percezione simile. Il vento proveniente da Ovest-Nord Ovest soffierà a 13,3 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 25,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e si registreranno deboli precipitazioni di circa 0,31 mm.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Si passerà da nubi sparse a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a +20,8°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata, raggiungendo i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Dopo un inizio soleggiato, le nubi torneranno a coprire il cielo e si verificheranno piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con picchi di +21,2°C. Il vento diventerà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 32,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,46 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. Il vento soffierà con intensità fresca, fino a 31,3 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Messina indicano un’alternanza di condizioni meteo. Giovedì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel fine settimana potrebbero tornare le piogge. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

