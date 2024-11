Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani martedì 19 novembre

StrettoWeb

Martedì 19 Novembre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo, con piogge leggere che si presenteranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con temperature miti e una leggera copertura nuvolosa, che si intensificherà nel pomeriggio e in serata con precipitazioni. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 17°C, mentre la velocità del vento varierà, portando a un aumento dell’intensità delle raffiche.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 25%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. A partire dalle prime ore del mattino, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 17,1°C. Tuttavia, già dalle 06:00 si registrerà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 16°C.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle 11:00, quando si verificheranno nuove piogge, con una temperatura che toccherà i 19,8°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, portando a un’intensificazione delle piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 18°C e i 19°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 29,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, ma le previsioni meteo indicano un ritorno delle piogge a partire dalle 18:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17°C, con un aumento della copertura nuvolosa al 11%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 0,2 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle piogge, con temperature che si manterranno sui 17,4°C. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. Domani si prevede un cielo più sereno, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 4.1 O max 8.2 Ponente 79 % 1016 hPa 3 poche nuvole +16.1° perc. +15.9° prob. 23 % 4.4 O max 9.8 Ponente 81 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.11 mm 4.2 O max 10.4 Ponente 82 % 1017 hPa 9 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° prob. 43 % 9.6 ONO max 19.2 Maestrale 67 % 1017 hPa 12 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° prob. 41 % 13.6 ONO max 20.9 Maestrale 65 % 1016 hPa 15 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° prob. 20 % 13.8 ONO max 29.4 Maestrale 68 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.4° 0.2 mm 15.3 ONO max 28.3 Maestrale 79 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.13 mm 15.7 ONO max 29.8 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.