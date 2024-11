Presentato il progetto “Taormina Bella e Pulita”, ecco gli obiettivi

StrettoWeb

Questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo dei Giurati, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Taormina Bella e Pulita” e della nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata, promossa dall’Amministrazione Comunale di Taormina in collaborazione con ASM.

Obiettivi

Il progetto “Taormina Bella e Pulita” si pone l’obiettivo di promuovere una cultura ecosostenibile attraverso un programma educativo rivolto ai più giovani, coinvolgendo le scuole del territorio. Attraverso percorsi didattici, laboratori creativi e visite guidate agli impianti di riciclo, i bambini saranno educati alla corretta gestione dei rifiuti e sensibilizzati alla tutela dell’ambiente. Il progetto è ispirato al principio “Dai bambini e con i bambini”, riconoscendo nella loro sensibilità, creatività e affettività la chiave per un futuro più sostenibile.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’introduzione della Centauressa di Taormina, mascotte ufficiale in versione cartoon. Accolta con entusiasmo dai piccoli presenti, la mascotte accompagnerà le attività di sensibilizzazione, aiutando a rendere i temi ambientali accessibili e coinvolgenti per i più giovani.

Evento al Palacongressi

Il prossimo 17 dicembre al Palacongressi gli studenti saranno protagonisti di un evento nel corso del quale saranno condivise le esperienze del percorso e celebrato l’impegno dei più piccoli nel rendere Taormina un luogo più bello e pulito.

