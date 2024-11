Presentata la partnership tra Paternò Calcio e Scuola dei Mestieri Eris

StrettoWeb

E’ stata presentata questa mattina, nella sala conferenze di Palazzo Alessi a Paternò, la partnership tra Paternò Calcio e la scuola dei Mestieri Eris che vuole costruire nel presente il futuro di un territorio e dei suoi giovani. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Paternò Nino Naso che ha elogiato le due realtà, che per usare un termine calcistico, scendono in campo per la propria città e che potranno contare sulle istituzioni sempre vicine ai giovani e al territorio.

Per Eris Formazione erano presenti la referente della sede di Paternò Teresa Caruso, la responsabile dell’orientamento Giuliana Punturo e Fabio De Luca, responsabile comunicazione e marketing dell’Ente, che hanno saputo spiegare il progetto e le sue fasi in maniera esaustiva e dettagliata, mentre per il Paternò Calcio hanno parlato l’amministratore delegato Franco Di Perna ed il responsabile del settore giovanile Fabio Virgillito, che punta a questo progetto dedicato ai giovani dai 13 ai 17 anni in possesso di licenza media e alla possibilità di costruire basi solide, anche attraverso la passione per il calcio.

Per il Paternò erano presenti anche il club manager Alfredo Di Mauro, il direttore generale Franco Pannittteri ed il segretario generale Carmelo Licciardello. Tanti studenti dell’Eris che hanno fatto festa anche per la presenza di alcuni calciatori tra cui Asero, Guida, Tosoni e Marino. All’incontro hanno partecipato anche la dottoressa Crupi e la dottoressa Ciccia dei servizi sociali del comune di Paternò. Unici assenti la solo per motivi istituzionali il presidente del Paternò Calcio Ivan Mazzamuto ed il Direttore Generale dell’Eris Antonio Oliveri che hanno fatto sentire il loro supporto con dei messaggi ai presenti.

Il progetto

Un progetto che diventa punto di riferimento per i giovani, che vuole contrapporsi alla dispersione scolastica attraverso una formazione professionale personalizzata con relative qualifiche, mettendo a disposizione incontri con le famiglie dei tesserati ed una serie di iniziative che conciliano sport e formazione trasformandosi in una vera e propria opportunità. Un progetto già avviato che vede l’Eris e i suoi ragazzi gestire l’area hospitality del Paternò Calcio con grande dedizione e professionalità, diventando così valore aggiunto durante i novanta minuti e tanti altri la domenica saranno nelle tribune a tifare per la squadra della propria città.

I percorsi formativi di Eris saranno finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale al termine di un triennio e di un Diploma a conclusione del quarto anno. Una volta concluso con successo il percorso di formazione, la figura professionale avrà le competenze certificate spendibili nel mercato del lavoro. In evidenza anche una grande opportunità rappresentata dall’Apprendistato di I livello, mediante il quale, a partire dal II anno, gli allievi hanno la possibilità di essere assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

