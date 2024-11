Ponte sullo Stretto, Salvini: “porterà 120 mila posti di lavoro anche in Calabria e Sicilia”

StrettoWeb

“L’ok al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina dovrebbe arrivare entro dicembre”. A confermarlo è il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rai Radio 1. “Ci stiamo lavorando, soprattutto perché, secondo stime della società, creerà 120.000 posti di lavoro, non solo in Sicilia e Calabria ma in tutta Italia“.

